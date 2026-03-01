पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 5 थानाध्यक्ष सहित 8 ट्रांसफर, एक निरीक्षक का छिना प्रभार, दो को मिली नई तैनाती

पुलिस लाइन में तैनात चंदन कुमार को थाना उमरी बेगमगंज भेजा गया है। जहां उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा, उमरी बेगमगंज के प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार को अब खरगूपुर थाने में प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। अतिरिक्त निरीक्षक अरविंद यादव, जो पहले मोतीगंज में तैनात थे। उन्हें प्रभारी निरीक्षक धानेपुर की जिम्मेदारी दी गई है। धानेपुर के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह को हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। इसे प्रशासनिक कार्रवाई माना जा रहा है। वहीं खोड़ारे के थानाध्यक्ष यशवंत कुमार सिंह को मोतीगंज में अतिरिक्त निरीक्षक बनाया गया है। इसी क्रम में इटियाथोक के थानाध्यक्ष कृष्ण गोपाल राय को अब खोड़ारे थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। इस तरह एक ही आदेश में कई अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। पुलिस विभाग का मानना है कि इस तरह के बदलाव से थानों में कार्यप्रणाली बेहतर होगी। और अपराध पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।