बृजभूषण शरण सिंह के बड़ा बयान; बोले-देश में 2 खलनायक एक मुस्लिम दूसरा सवर्ण

दरअसल, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे, जो राम नवमी के अवसर पर आयोजित किया गया था। इसी दौरान उन्होंने यह टिप्पणी की। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज देश के अंदर दो ऐसे खलनायक बना दिए गए हैं और उन्हें पता है कि उनकी यह बात कई लोगों को तीखी लग सकती है। उन्होंने मंच से पहले बोल चुके वक्ता का हवाला देते हुए कहा कि अक्सर यह कहा जाता है कि सारी समस्या केवल मुसलमानों की हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि एक खलनायक मुसलमान को बताया जाता है, जबकि दूसरा खलनायक इस देश के सवर्णों को बताया जाता है।