UP Weather Update: 29,30,31 और 1 अप्रैल तक भारी बारिश की चेतावनी! 50 से ज्यादा जिलों पर पड़ेगा असर

मौसम विभाग के मुताबिक, लखनऊ और आसपास का आसमान शनिवार को साफ रहेगा, लेकिन रविवार से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी अगले 4 दिनों 1 अप्रैल तक, प्रदेशभर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि कई जगहों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। इसका असर 50 से ज्यादा जिलों में देखने को मिलेगा।