डीएम प्रियंका निरंजन ने अधिकारियों की लगाई क्लास, ग्राम पंचायत सचिवों पर कार्रवाई के निर्देश

गोंडा में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विकास योजनाओं की गहन समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति को प्रोजेक्टर के माध्यम से देखा गया और अधिकारियों से सीधे जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने एनआरएलएम, जल निगम, फैमिली आईडी, पंचायत, विद्युत, पर्यटन, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, पशुपालन, समाज कल्याण, प्रोवेशन, पिछड़ा वर्ग कल्याण और सिंचाई विभाग सहित कई विभागों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं में शत-प्रतिशत कार्य करते हुए समय पर डाटा फीडिंग सुनिश्चित करें, ताकि जिले की रैंकिंग में सुधार हो सके।