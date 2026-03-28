Monsoon 2026: “तपा नखत में जो चुइ जाय, सभी नखत फीके पड़ जाएं” जानिए नौतपा कब से लगेगा?

लोक मान्यताओं के अनुसार, अगर नौतपा के दौरान अच्छी गर्मी पड़ती है। तो मानसून भी बेहतर रहने की संभावना होती है। वहीं अगर इस समय बारिश हो जाए। तो आगे चलकर वर्षा कमजोर पड़ सकती है। यही वजह है कि किसान इस समय को ध्यान में रखकर अपनी खेती की योजना बनाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस समय का महत्व है। तेज गर्मी के कारण जमीन और समुद्र का पानी तेजी से गर्म होता है। जिससे वाष्पीकरण बढ़ता है। यही प्रक्रिया बाद में मानसून की बारिश का आधार बनती है। इसी दौरान केरल और तमिलनाडु के रास्ते देश में मानसून की एंट्री भी शुरू होती है। नौतपा के बाद ही मानसून यूपी में प्रवेश करता है। 15 जून तक इसके आने की उम्मीद रहती है। कभी-कभी यह डेट बढ़ भी जाती है। यह मौसम की प्रणाली पर निर्भर करता है।