डीएम की बड़ी कार्रवाई, समाधान दिवस में अनुपस्थित कई लेखपालों को कारण बताओं नोटिस… मचा हड़कंप

समाधान दिवस के दौरान कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष प्रकरणों के लिए संबंधित विभागों को तय समयसीमा के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि आमजन को न्याय पाने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें एक ही स्थान पर समाधान मिल सके। इस दौरान जिलाधिकारी ने अनुपस्थित लेखपालों पर सख्त रुख अपनाते हुए बिना सूचना अनुपस्थित रहने वालों के खिलाफ तत्काल शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने की नसीहत दी। कार्यक्रम में थाना प्रभारी कोतवाली देहात सहित राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।