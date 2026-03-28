बकरी पालन का सुनहरा मौका! सरकार दे रही 90 प्रतिशत अनुदान फ्री ट्रेनिंग, ऐसे उठाएं योजना का लाभ जाने पूरी प्रक्रिया

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो आवेदन प्रक्रिया भी काफी आसान रखी गई है। आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा। आवेदन करते समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन से जुड़े कागज और फोटो जैसे जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे। आवेदन के बाद मिलने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर को संभालकर रखना जरूरी है। अगर ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत हो तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी मदद ले सकते हैं। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है। जिसमें कम लागत में जल्दी कमाई शुरू हो जाती है। इसे छोटे स्तर पर भी शुरू किया जा सकता है। और धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है। यही वजह है कि गांवों में यह रोजगार का अच्छा साधन बन रहा है।