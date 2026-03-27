अब बेजुबानों के लिए प्रत्येक ब्लॉक में खुलेंगे पशु औषधि केंद्र मिलेगी सस्ती दवाएं, ऐसे करें आवेदन जाने पूरी प्रक्रिया

गोंडा जिला प्रशासन के मुताबिक इस योजना से दोहरी लाभ मिलने की उम्मीद है। एक तरफ पशुपालकों को कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता की दवाइयां उपलब्ध होंगी, वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह योजना भारत सरकार के पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लागू की जा रही है, जिसका मकसद गांवों में पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत बनाना है। जो लोग पशु औषधि विक्रय केंद्र खोलना चाहते हैं। वे पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 5000 रुपये रखा गया है। जो वापस नहीं किया जाएगा। हालांकि आकांक्षात्मक जिलों और विकासखंडों के उम्मीदवारों को फीस में राहत दी जाएगी। केंद्र स्थापित करने के लिए कम से कम 120 वर्गफुट जगह होना जरूरी है। इसके अलावा बी-फार्मा या डी-फार्मा की डिग्री रखने वाला व्यक्ति उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही फार्मासिस्ट का पंजीकरण प्रमाणपत्र भी आवेदन के समय जमा करना अनिवार्य होगा।