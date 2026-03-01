पत्नी प्रेमी से करती थी बात… फोन रिकॉर्डिंग से पति को हुई जानकारी बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाया और कर दी हत्या

गोण्डा जिले के तरबगंज थाना क्षेत्र में युवक साहिल की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी। पुलिस की जांच में पूरे घटनाक्रम की पोल खुल गई। दरअसल 24 मार्च को मृतक के पिता रोज अली ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका बेटा साहिल घर से यह कह कर निकाला था। कि उसके दोस्त ने उसे जन्मदिन की पार्टी के लिए पिपरी रोहुआ बुला रहे हैं। जब वह काफी रात तक घर नहीं लौटा तो परिवार के लोगों ने उसकी खोजबीन किया। लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। अगले दिन गांव वालों ने सूचना दी कि साहिल का शव तालाब के किनारे पड़ा है। और उसकी मोटरसाइकिल थोड़ी दूरी पर खड़ी है। सूचना मिलते ही परिवार मौके पर पहुंचा। बेटे का शव देखकर कोहराम मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना तरबगंज पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाते हुए चारों आरोपियों रामशंकर चौहान, नानबाबू चौहान, दिनेश चौहान और रमन उर्फ अंगद चौहान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में जो सच सामने आया। वह बेहद चौंकाने वाला था।