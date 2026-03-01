बंद कमरे में मिली PWD क्लर्क का शव, दिनभर नहीं दिखी हलचल… दरवाजा तोड़ते ही सामने आया चौंकाने वाला मंजर

बताया जा रहा है कि गुरुवार को पूरे दिन संतोष वर्मा अपने घर से बाहर नहीं निकले। आमतौर पर रोज दिखने वाले संतोष के घर में कोई हलचल नहीं देख पड़ोसियों को शक हुआ। कई बार आवाज देने के बावजूद जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। तो लोगों ने उनके मोबाइल पर फोन किया। लेकिन कॉल भी रिसीव नहीं हुआ। स्थिति को गंभीर मानते हुए पड़ोसियों ने तुरंत नगर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ने का फैसला लिया। दरवाजा तोड़कर जब पुलिस और स्थानीय लोग अंदर पहुंचे। तो कमरे का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। संतोष वर्मा का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है। हालांकि मौत के सही कारणों का पता नहीं चल सका है।