रोते दिखे संजय निषाद, अखिलेश का तंज— “ये दर्द नहीं, बीजेपी का पछतावा है!” यूपी की सियासत में मचा बवाल

अखिलेश यादव ने एक फिल्मी गाने का जिक्र करते हुए भी तंज कसा। उन्होंने लिखा कि लोगों को ऐसा लग रहा है। जैसे इस वीडियो के पीछे “हम थे जिनके सहारे, वो हुए न हमारे” जैसा गाना चल रहा हो। इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि जिन लोगों के भरोसे राजनीति खड़ी की गई। अब वही साथ नहीं दे रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक रणनीति का हिस्सा है। अखिलेश यादव लगातार ‘PDA’ फॉर्मूले को मजबूत करने में लगे हैं। और इस मुद्दे के जरिए वे पिछड़े और कमजोर वर्गों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं।