सरसों काटने निकले किसान की पेड़ से लटकी मिली लाश, पत्नी की चीखों से दहला गांव, बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल

कुछ समय बाद उनकी पत्नी माया देवी भी खेत की ओर पहुंचीं। जैसे ही वह खेत के पास पहुंचीं। उनकी नजर आम के पेड़ पर गई। वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। पेड़ से रस्सी के सहारे लटकते हुए उनके पति का शव दिखाई दिया। यह देख वह जोर-जोर से रोने लगीं और मदद के लिए चिल्लाने लगीं। माया देवी की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर दौड़ पड़े। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई इस घटना से स्तब्ध था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सामान्य दिन अचानक इस तरह के हादसे में बदल गया।