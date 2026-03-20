हाईस्कूल से लेकर बीटेक तक के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, सीधे इंटरव्यू देकर पाएं नौकरी! 25 अधिक कंपनियों का जमावड़ा

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी जरूरी दस्तावेज—जैसे शैक्षिक प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां, बायोडाटा और चार पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर समय से स्थल पर पहुंचें। इससे चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है। मेले में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद यह आयोजन युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस मेले के माध्यम से बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उनके भविष्य को नई दिशा मिलेगी।