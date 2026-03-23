पशु चोरों से मुठभेड़: पुलिस पर फायरिंग, एक के पैर में लगी गोली, भैंस-पाड़ा समेत 5 गिरफ्तार

गोण्डा जिले में पशु चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना कोतवाली नगर और एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में पांच शातिर अंतरजनपदीय पशु चोरों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई केशवपुर पहाड़वा रेलवे क्रॉसिंग के पास मुठभेड़ के दौरान हुई। पुलिस के अनुसार, काफी समय से जिले में पशु चोरी की घटनाएं सामने आ रही थीं। जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश पर विशेष टीमें गठित की गई थीं। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार और क्षेत्राधिकारी नगर आनंद कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस लगातार निगरानी और चेकिंग कर रही थी। रविवार देर रात को पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ पशु चोर चोरी किए गए जानवरों के साथ केशवपुर पहाड़वा की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर दी। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।