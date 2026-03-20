रिवॉल्वर साफ करते वक्त चली गोली, व्यापारी की दर्दनाक मौत… लखनऊ में टूटा जिंदगी का सिलसिला

लखनऊ में इलाज के दौरान गुरुवार को संदीप कुमार जैन ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृतक की पत्नी रुचि जैन, बेटा जतिन कुमार जैन और बेटी मोनी जैन का रो-रोकर बुरा हाल है। घर पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। परिजनों और शुभचिंतकों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। स्थानीय लोगों के अनुसार संदीप एक मिलनसार और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। जिनकी इलाके में अच्छी पहचान थी। उनके असामयिक निधन से व्यापारिक और सामाजिक क्षेत्र में भी शोक की लहर दौड़ गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। लोगों ने शोक संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। फिलहाल यह हादसा इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। और लोगों को हथियारों के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की सीख भी दे गया है।