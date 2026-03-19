IG की बड़ी कार्रवाई एक इंस्पेक्टर सस्पेंड, दूसरे के खिलाफ जांच के आदेश, दो अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब

गोंडा जिले के कर्नलगंज कोतवाली के गांव बटौरा बख्तावर सिंह (हथिया परास) के रहने वाले श्री चंद तिवारी ने 19 फरवरी को उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। इसके संबंध में 21 फरवरी को प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने 18 मार्च को आईजी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। जिस पर आईजी ने एक टीम कर्नलगंज कोतवाली भेज कर जांच कराई। जिसमें पाया गया कि प्रभारी निरीक्षक द्वारा आवेदक के प्रार्थना पत्र को जनशिकायत रजिस्टर में अंकित नहीं कराया गया है। और न ही अब तक अभियोग पंजीकृत किया गया है। अपराध को छिपाने तथा अभियोग पंजीकृत न किये जाने के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली करनैलगंज के के खिलाफ प्रारम्भिक जांच के आदेश दिए गए हैं।