बीजेपी विधायक सुरेंद्र चौरसिया बोले- आज पीडीए की बात करने वाले समय आने पर परिवार की बात करते

उन्होंने आगे कहा कि आजादी के बाद बनी ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों में परिवारवाद हावी रहा है। लेकिन भाजपा इस सोच से अलग है। यहां कार्यकर्ता अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ता है। उसे अवसर मिलता है। चौरसिया ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ और महाराजा सुहेलदेव के सम्मान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार महापुरुषों के विचारों को सम्मान देती है और उन्हें जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने ‘सबका साथ, सबका विकास’ के नारे को दोहराते हुए कहा कि सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर देश को आगे बढ़ा रही है। स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को विकसित और मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए सभी समाज के लोगों को एकजुट होकर काम करना होगा। अंत में चौरसिया ने कहा कि भाजपा जातिवाद से ऊपर उठकर काम करती है और देश को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।