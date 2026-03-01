ड्यूटी पर ही थम गई सांस: चीनी मिल में काम करते-करते गिरे कर्मचारी, अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत

मृतक की पहचान वीरेंद्र पांडेय (51) के रूप में हुई है। जो देवरिया जिले के गौरी बाजार क्षेत्र के डुमरी गांव के रहने वाले थे। वह मिल में ‘सीड क्रिस्टेलाइज ऑपरेटर’ के पद पर कार्यरत थे। लंबे समय से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। घटना रविवार दोपहर करीब 4 बजे की बताई जा रही है। सहकर्मियों ने जैसे ही उन्हें जमीन पर गिरा देखा, तुरंत दौड़कर पास पहुंचे। उनकी हालत गंभीर देख सभी घबरा गए और बिना देर किए मिल के अंदर मौजूद चिकित्सक को बुलाया गया। डॉक्टर ने मौके पर प्राथमिक जांच की, लेकिन स्थिति नाजुक होने के कारण तुरंत उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनकापुर भेजने का फैसला लिया गया। मिल की एंबुलेंस से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।