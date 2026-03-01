डीएम की बड़ी कार्रवाई, खनन अधिकारी को नोटिस कर उपायुक्त का वेतन रोका… कई विभाग में मचा हड़कंप

गोंडा के कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम प्रियंका निरंजन ने कर एवं करेतर राजस्व वसूली की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में कई विभागों की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए उन्होंने सख्त निर्देश जारी किए। सबसे बड़ी कार्रवाई राज्य कर उपायुक्त आरएस यादव के खिलाफ हुई। जिनकी खराब प्रगति और लगातार निर्देशों के बावजूद सुधार न होने पर उनका वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए गए। समीक्षा के दौरान सामने आया कि राज्य कर विभाग के चार खंडों की जिम्मेदारी होने के बावजूद वसूली का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिम्मेदारी मिलने के बाद भी यदि काम में सुधार नहीं होता है। तो कार्रवाई तय है।