योगी सरकार की बड़ी सौगात, इस मंडल में 42 करोड़ से बनेंगे 18 पुल, चार जिलों के लाखों लोगों का सफर होगा आसान

बहराइच जिले में बाबागंज-मल्लिहपुर मार्ग पर किलोमीटर 8 के पास स्थित संकरी पुलिया को हटाकर नए लघु सेतु का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 1.16 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वर्तमान में पुलिया संकरी होने के कारण लोगों को जाम और दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इन सभी परियोजनाओं के लिए शासन स्तर से स्वीकृति मिलने के साथ ही बजट भी जारी कर दिया गया है। अब जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिसके बाद निर्माण कार्य जमीन पर उतर जाएगा। इन पुलों के बनने से न केवल लोगों की यात्रा आसान होगी। बल्कि बारिश के दौरान होने वाली समस्याएं और दुर्घटनाएं भी काफी हद तक कम होंगी। ग्रामीण इलाकों में विकास की यह पहल आने वाले समय में क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी गति देगी।