जन्मदिन में जाने के लिए निकले युवक का दो दिन बाद तालाब के किनारे मिला शव, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

परिवार वालों के मुताबिक, साहिल मंगलवार शाम करीब 8 बजे यह कहकर घर से निकला था कि वह एक जन्मदिन पार्टी में जा रहा है। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। दो दिन तक कोई खबर नहीं मिलने के बाद गुरुवार सुबह उसके शव मिलने की सूचना परिवार तक पहुंची। जिससे घर में कोहराम मच गया। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उनका रो-रोकर बुरा हाल था। बताया जा रहा है कि साहिल चार भाइयों में सबसे छोटा था। उसके बड़े भाई मुंबई में रहते हैं। साहिल ने हाल ही में 10वीं की परीक्षा दी थी। परिवार की उम्मीदें उसी से जुड़ी थीं।