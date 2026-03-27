IMD Alert: तेज धूप के बीच फिर बारिश आंधी- तूफान की चेतावनी, फसलों को हो सकता भारी नुकसान

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 23 मार्च को हुई बारिश भी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही हुई थी। अब एक के बाद एक दो नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। जिनका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। 27 मार्च से 30 मार्च के बीच कई जगहों पर तेज बारिश, आंधी और तूफान जैसी स्थिति बन सकती है। जिससे गेहूं सरसों मक्का सहित अन्य कई फसलों को भारी नुकसान हो सकता। मौसम में इस बदलाव के कारण दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है। हाल ही में हवाएं करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा में चलीं। सुबह के समय नमी 64 प्रतिशत और शाम को 41 प्रतिशत दर्ज की गई। लगातार बन रहे इन मौसम प्रणालियों के चलते अभी मौसम के जल्द सामान्य होने की संभावना कम है।