कक्षा 8 तक की मान्यता चला रहे थे इंटर तक की कक्षाएं एसडीएम ने सील किया स्कूल, लगा एक लाख का जुर्माना

जिलाधिकारी के निर्देश पर तीन सदस्यीय टीम गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता कर्नलगंज की उपजिलाधिकारी नेहा मिश्रा ने की। टीम में बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) और जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) भी शामिल थे। जांच के दौरान टीम ने स्कूल के दस्तावेजों और संचालन व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। इसमें साफ तौर पर पाया गया कि विद्यालय के पास केवल कक्षा 8 तक की ही मान्यता है। जबकि वहां 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई भी कराई जा रही थी। यह पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन था। अनियमितताओं की पुष्टि होते ही प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूल को सील कर दिया। साथ ही, गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाओं को तत्काल बंद करा दिया गया। स्कूल के बाहर नोटिस भी चस्पा किया गया है। जिसमें कार्रवाई की जानकारी दी गई है।