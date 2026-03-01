27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

4 करोड़ की जीएसटी चोरी तीन आरोपी गिरफ्तार, फर्जी बिल के माध्यम से देश के कई राज्यों में भेजते थे स्क्रैप

गोंडा में पुलिस ने फर्जी बिल के जरिए स्क्रैप भेजकर जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। तीन आरोपी गिरफ्तार किए है। जो कई राज्यों में माल भेजकर करीब 4 करोड़ रुपये GST चोरी का आरोप है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Mar 27, 2026

पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स विभाग

पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स विभाग

गोंडा जिले में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्क्रैप (कबाड़) के अवैध कारोबार से जुड़े एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। फर्जी बिल और ई-वे बिल के जरिए यह गिरोह करोड़ों की जीएसटी चोरी कर रहा था। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

गोंडा जिले की नगर कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने स्क्रैप माफिया के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कबाड़ का अवैध परिवहन कर रहे एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सूरज गुप्ता उर्फ देवी प्रसाद, शुभम गुप्ता और रामतीरथ वर्नवाल शामिल हैं। यह कार्रवाई प्रमुख सचिव, राज्य कर उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। दरअसल 5 सितंबर 2025 को राज्य कर विभाग की सचल दल इकाई ने मुन्नन खां चौराहे के पास एक ट्रक को जांच के लिए रोका। जांच में पता चला कि वाहन में लदा स्क्रैप फर्जी और गड़बड़ दस्तावेजों के आधार पर ले जाया जा रहा था। वाहन चालक ने बताया कि माल गोंडा के नवाबगंज कस्बा से लोड कर पंजाब भेजा जा रहा था। जबकि कागजों में लोडिंग स्थान रायपुर और डिलीवरी स्थान शिमला दिखाया गया था। ई-वे बिल की जांच में यह भी सामने आया कि वाहन छत्तीसगढ़ गया ही नहीं था। जिससे साफ हुआ कि दस्तावेज पूरी तरह फर्जी थे।

जांच के दौरान वजन में भी मिली थी गड़बड़ी

जांच के दौरान वजन में भी गड़बड़ी मिली। कागजों में 10,010 किलो माल दर्ज था। जबकि असल वजन 11,770 किलो पाया गया। यानी करीब 1,760 किलो माल बिना टैक्स के ले जाया जा रहा था। इसके अलावा, संबंधित फर्म का पंजीकरण निलंबित पाया गया। वह अपने पते पर संचालित भी नहीं हो रही थी।

आरोपियों ने बताया नकली बिल के जरिए 100 ट्रक से अधिक माल भेजा

पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे फर्जी फर्म बनाकर नकली बिल और ई-वे बिल के जरिए स्क्रैप की ढुलाई करते थे। उन्होंने बताया कि अब तक 100 से ज्यादा गाड़ियों के जरिए इस तरह माल भेजा जा चुका है। जिससे करीब 4 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Mar 2026 11:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / 4 करोड़ की जीएसटी चोरी तीन आरोपी गिरफ्तार, फर्जी बिल के माध्यम से देश के कई राज्यों में भेजते थे स्क्रैप

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अब बेजुबानों के लिए प्रत्येक ब्लॉक में खुलेंगे पशु औषधि केंद्र मिलेगी सस्ती दवाएं, ऐसे करें आवेदन जाने पूरी प्रक्रिया

गोंडा

कक्षा 8 तक की मान्यता चला रहे थे इंटर तक की कक्षाएं एसडीएम ने सील किया स्कूल, लगा एक लाख का जुर्माना

विद्यालय जांच करने पहुंची एसडीम सहित अन्य अधिकारी फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

IMD Alert: तेज धूप के बीच फिर बारिश आंधी- तूफान की चेतावनी, फसलों को हो सकता भारी नुकसान

Imd Alert
गोंडा

पत्नी प्रेमी से करती थी बात… फोन रिकॉर्डिंग से पति को हुई जानकारी बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाया और कर दी हत्या

गिरफ्तार आरोपी फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

बंद कमरे में मिली PWD क्लर्क का शव, दिनभर नहीं दिखी हलचल… दरवाजा तोड़ते ही सामने आया चौंकाने वाला मंजर

मृतक की फाइल फोटो सोर्स विभाग
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.