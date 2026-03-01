4 करोड़ की जीएसटी चोरी तीन आरोपी गिरफ्तार, फर्जी बिल के माध्यम से देश के कई राज्यों में भेजते थे स्क्रैप

गोंडा जिले की नगर कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने स्क्रैप माफिया के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कबाड़ का अवैध परिवहन कर रहे एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सूरज गुप्ता उर्फ देवी प्रसाद, शुभम गुप्ता और रामतीरथ वर्नवाल शामिल हैं। यह कार्रवाई प्रमुख सचिव, राज्य कर उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। दरअसल 5 सितंबर 2025 को राज्य कर विभाग की सचल दल इकाई ने मुन्नन खां चौराहे के पास एक ट्रक को जांच के लिए रोका। जांच में पता चला कि वाहन में लदा स्क्रैप फर्जी और गड़बड़ दस्तावेजों के आधार पर ले जाया जा रहा था। वाहन चालक ने बताया कि माल गोंडा के नवाबगंज कस्बा से लोड कर पंजाब भेजा जा रहा था। जबकि कागजों में लोडिंग स्थान रायपुर और डिलीवरी स्थान शिमला दिखाया गया था। ई-वे बिल की जांच में यह भी सामने आया कि वाहन छत्तीसगढ़ गया ही नहीं था। जिससे साफ हुआ कि दस्तावेज पूरी तरह फर्जी थे।