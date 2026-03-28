Rain Alert: कल से चार दिन इन दो संभाग में बारिश मचाएगी आफत, आसमान में बादलों का डेरा, 40 से 50 KM तक चलेगी हवा

शुक्रवार को भी इस बदलाव का असर दिखाई दिया। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। कुछ जगहों पर तेज झोंकेदार हवाएं भी चलीं। जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। बारिश की मात्रा की बात करें तो मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा 6 मिमी बारिश हुई। जबकि सहारनपुर में 3 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, हरदोई, बहराइच, अमेठी, फतेहपुर और बाराबंकी जैसे जिलों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली।

इस मौसम परिवर्तन का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दिया है। प्रदेश के कई जिलों में औसतन 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बहराइच, बाराबंकी और अमेठी जैसे इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा।