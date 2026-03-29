3 साल में कातिलों को सजा! गोंडा हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, उम्रकैद से थर्राए आरोपी

गोंडा जिले के उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई हत्या के मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों को सश्रम आजीवन कारावास और 32,500-32,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार, 2 फरवरी 2023 को मृतक के पिता सूर्य कुमार शुक्ला ने थाना में तहरीर देकर बताया था कि 1 फरवरी 2023 की रात करीब 10:30 बजे उनके पुत्र सुनील शुक्ल को छीनैती के इरादे से प्रिंस तिवारी और उसके साथियों ने रोक लिया। इसी दौरान आरोपियों ने तमंचे से फायर कर सुनील की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी प्रिंस तिवारी उर्फ प्रिंस प्रकाश तिवारी और बब्लू उपाध्याय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद तत्कालीन विवेचक ने साक्ष्य जुटाकर 4 मार्च 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था।