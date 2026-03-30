“सिपाही से सीधे डिप्टी जेलर बनी आरती: पहली ही कोशिश में UPPSC में 39वीं रैंक, परिवार का बढ़ाया मान”

गोंडा जिले के रुपईडीह ब्लॉक की ग्राम पंचायत पठाना जोत की रहने वाली 26 वर्षीय आरती मिश्रा ने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के दम पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की वर्ष 2024 की परीक्षा में उन्होंने 39वीं रैंक प्राप्त कर डिप्टी जेलर का पद हासिल किया है। खास बात यह है कि आरती ने यह सफलता पहली ही कोशिश में प्राप्त की है। जो उनकी मेहनत और लगन को दर्शाती है। वर्तमान में आरती मिश्रा आजमगढ़ जिले के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर (PTC) में सिपाही के पद पर प्रशिक्षण ले रही हैं। इससे पहले भी वह उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल हो चुकी थीं। अब सिपाही से सीधे डिप्टी जेलर बनने की उनकी यात्रा कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है।