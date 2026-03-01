UP में आंगनबाड़ी भर्ती को मिली रफ्तार: 5 हजार कार्यकत्री और 60 हजार सहायिकाओं की होगी भर्ती

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्टफोन के जरिए अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रियल टाइम डाटा अपलोड कर सकेंगी। इससे पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस तकनीकी बदलाव से उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश के 46 जिलों में 754 नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। साथ ही, अन्य चयन प्रक्रियाएं भी तेजी से जारी हैं। उन्होंने बताया कि चालू वर्ष में 5000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और 60,000 से ज्यादा सहायिकाओं की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नए भवन डिजाइन का भी विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर भवन और संसाधनों से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और लाभार्थियों को अधिक सुविधा मिलेगी।