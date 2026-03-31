Rain Alert: अगले 48 घंटे आफत की बारिश! तेज आंधी ओलों का खतरा, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी

Rain Alert: यूपी में बदलते मौसम का असर साफ नजर आने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में 29 मार्च से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला 1 अप्रैल तक जारी रह सकता है। इस दौरान कई जिलों में बादलों की गर्जना, बिजली चमकने और बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ और एक सक्रिय चक्रवाती सिस्टम जिम्मेदार है। इन दोनों के प्रभाव से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम अस्थिर बना रहेगा। अगले दो दिन खास तौर पर संवेदनशील माने जा रहे हैं। जब तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं।