अब नंबर प्लेट छिपाकर चले तो खैर नही… पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 446 चालान, 26 वाहन सीज 11 लाख का लगा जुर्माना

गोण्डा में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश पर जिलेभर में दो दिन तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान खास तौर पर उन भारी वाहनों जैसे ट्रक और डंपर के खिलाफ था। जो अपनी नंबर प्लेट छिपाकर या गलत तरीके से लगाकर सड़कों पर चल रहे थे। पुलिस के अनुसार, कई वाहन चालक जानबूझकर नंबर प्लेट को मिटा देते हैं। या उसे ढक देते हैं। जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे वाहन दुर्घटना या किसी आपराधिक घटना में शामिल होने पर आसानी से पकड़ में नहीं आते। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए यह सख्त अभियान शुरू किया गया।

अभियान के दौरान जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने जगह-जगह बैरियर लगाकर वाहनों की जांच की। कुल 1811 ट्रक और डंपरों की चेकिंग की गई। जांच में 446 वाहनों में नंबर प्लेट से जुड़ी गड़बड़ी या अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन पाया गया। इन सभी वाहनों का चालान किया गया।