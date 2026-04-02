अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, जिलेभर में शुरू हुआ चकमार्ग सीमांकन अभियान

अभियान के तहत जिले की चारों तहसीलों—सदर गोण्डा, तरबगंज, मनकापुर और करनैलगंज में एक साथ कार्रवाई की गई। तहसील करनैलगंज के ग्राम पंचायत उमरिया में चकमार्ग संख्या-416 को अतिक्रमण मुक्त कराकर सीमांकन कार्य शुरू किया गया। वहीं मनकापुर तहसील के ग्राम पंचायत बन्दरहा और बगदरग्रंट में गाटा संख्या-890, 161 और 399 पर अभियान चलाकर कब्जे हटाए गए।

तहसील तरबगंज में भी प्रशासन ने कई गांवों में एक साथ कार्रवाई की। धौरहराघाट, पकवान गांव, अशोकपुर, चक शिवरहा, कोठा और दुर्जनपुर में चकमार्गों को खाली कराकर सीमांकन कराया गया। इसी तरह सदर तहसील के निबिहापरसपुर और किनुबरा गांवों में भी अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर चकमार्गों से अतिक्रमण हटवाया।