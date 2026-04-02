पांच बच्चों की मां 13 साल छोटे प्रेमी के साथ हुई फरार आंगन में बिलख रहा 2 साल का मासूम… पति ने बयां किया पूरी सच्चाई

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक 40 वर्षीय महिला अपने से 13 साल छोटे प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई। महिला पांच बच्चों की मां है। उसका यह कदम पूरे परिवार के लिए सदमे जैसा बन गया है। सबसे ज्यादा दर्दनाक स्थिति उस दो साल के मासूम बेटे की है। जिसे वह अपने मायके में छोड़कर चली गई। बच्चा लगातार मां के लिए रो रहा है। परिवार के लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, महिला अपने ससुराल से मायके आई थी। उसने अपने पति से कहा था कि वह कुछ दिन परिवार से मिलने जा रही है। और जल्द ही बच्चों के साथ लौट आएगी। पति को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मायके पहुंचने के बाद उसकी पत्नी ऐसा कदम उठा लेगी।