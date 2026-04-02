गोंडा में 5 दिन से लापता युवती का शव गन्ने के खेत में मिला, परिवार में मचा कोहराम

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि देहात कोतवाली की चौकी सालपुर के भदवल गांव में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई की एक युवती का शव गन्ने के खेत में पड़ा है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं। जांच के दौरान पता चला कि 30 मार्च को पिता के द्वारा थाने पर यह सूचना दी गई की 29 मार्च को मेरी लड़की घर से बिना बताए कहीं चली गई है। वह लौट कर वापस नहीं आई है। इस सूचना पर उसी दिन सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। शव का पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इनके पिता द्वारा एक मोबाइल नंबर के संबंध में जानकारी दी गई है। घटना का खुलासा करने के लिए मेरे द्वारा चार टीमों का गठन किया गया है।