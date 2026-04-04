गोंडा में तैनात दरोगा की हार्ट अटैक से मौत, छुट्टी पर घर गए थे अचानक टहलते- टहलते थम गई सांसे

गोंडा जिले के धानेपुर थाने में तैनात वरिष्ठ उपनिरीक्षक सत्येंद्र कुमार यादव का अचानक निधन हो जाना हर किसी को झकझोर गया। 47 वर्षीय यादव इन दिनों अपने गृह जनपद देवरिया के भाटपार रानी क्षेत्र स्थित गांव कर्मुवा में छुट्टी पर गए हुए थे। परिवार के बीच कुछ सुकून के पल बिताने पहुंचे यादव को शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी जिंदगी के आखिरी दिन साबित होंगे। शुक्रवार को वह रोज की तरह अपने घर के पास टहलने निकले थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। देखते ही देखते उन्हें तेज हार्ट अटैक आया। वह सड़क पर ही गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत स्थिति को समझा और उनके परिजनों को सूचना दी। बिना समय गंवाए उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।