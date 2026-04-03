Gonda News: मां ने दो बच्चों संग लगाई नदी में छलांग, बेटा बचा… डेढ़ साल की बेटी की दर्दनाक मौत

Gonda News: गोंडा जिले के खोड़ारे थाना क्षेत्र के बैजपुर शिवाला गांव में एक बेहद दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। यहां रहने वाली 26 वर्षीय महिला सोमन यादव ने अपने पांच साल के बेटे आयुष और करीब डेढ़ साल की बेटी अंशी को लेकर कुआनो नदी में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि महिला ने यह कदम पारिवारिक विवाद के चलते उठाया। घटना के समय नदी के पास कुछ ग्रामीण युवक नहा रहे थे। जैसे ही उन्होंने महिला और बच्चों को डूबते देखा। बिना देर किए नदी में कूद गए। उनकी कोशिश से महिला और उसका बेटा सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। लेकिन छोटी बच्ची तेज बहाव में बह गई और उसे बचाया नहीं जा सका।