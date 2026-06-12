राम मंदिर दान प्रकरण पर सपा का बड़ा हमला, प्रदेश अध्यक्ष बोले- ‘राम के नाम पर राजनीति करने वालों से जवाब मांगे जनता’

सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम पाल फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा : गोंडा में लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की जयंती पर आयोजित समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर दान प्रकरण, अखिलेश यादव के परिवार पर हो रहे राजनीतिक हमलों, महिलाओं की सुरक्षा और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग भी दोहराई।
गोंडा के गांधी पार्क स्थित टाउन हॉल में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजन के दौरान राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के साथ आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया गया।
मीडिया से बातचीत करते हुए श्यामलाल पाल ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर से जुड़े दान प्रकरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर चौबीसों घंटे श्रद्धालुओं और कर्मचारियों की मौजूदगी रहती है। वहां इस तरह की घटना सामने आना कई सवाल पैदा करता है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। ताकि वास्तविक तथ्य सामने आ सकें। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। उनका कहना था कि यदि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता नहीं होगी। तो लोगों का विश्वास प्रभावित हो सकता है।
अखिलेश यादव द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद उनके परिवार, विशेषकर बेटी अदिति यादव को लेकर हो रही राजनीतिक टिप्पणियों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। श्यामलाल पाल ने कहा कि व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर की जाने वाली बयानबाजी लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।
महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा हमेशा महिला सशक्तिकरण की पक्षधर रही है। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं को राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर श्यामलाल पाल ने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 में प्रदेश में सामाजिक न्याय आधारित सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटे हैं। जनता के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं।
डीजल आपूर्ति से जुड़े हालिया विवाद पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतिगत फैसलों का सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने संगठन विस्तार और चुनावी तैयारियों को लेकर संकल्प दोहराया।
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