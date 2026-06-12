राम मंदिर दान प्रकरण पर सपा का बड़ा हमला, प्रदेश अध्यक्ष बोले- ‘राम के नाम पर राजनीति करने वालों से जवाब मांगे जनता’

मीडिया से बातचीत करते हुए श्यामलाल पाल ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर से जुड़े दान प्रकरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर चौबीसों घंटे श्रद्धालुओं और कर्मचारियों की मौजूदगी रहती है। वहां इस तरह की घटना सामने आना कई सवाल पैदा करता है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। ताकि वास्तविक तथ्य सामने आ सकें। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। उनका कहना था कि यदि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता नहीं होगी। तो लोगों का विश्वास प्रभावित हो सकता है।