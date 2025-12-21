योगी सरकार की बड़ी सौगात,अब सिर्फ 6 फीसदी ब्याज पर मिलेगा लोन

मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत में दुनिया की करीब एक चौथाई सहकारी समितियां मौजूद हैं। देश में 8.44 लाख से ज्यादा सहकारी समितियां हैं। जिनसे 30 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता आपसी विश्वास, समानता और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार है।

सीएम योगी ने यह भी कहा कि पिछले 11 वर्षों में तकनीक के इस्तेमाल से व्यवस्था को सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया गया है। डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों के जरिए सहकारिता क्षेत्र में सुशासन और जवाबदेही को बढ़ावा मिला है। एम-पैक्स के माध्यम से ग्रामीण सहकारी समितियों को मजबूत कर कृषि और ग्रामीण विकास को नई गति दी जा रही है।