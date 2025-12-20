20 दिसंबर 2025,

शनिवार

गोंडा

प्यार के नाम पर ब्लैकमेलिंग, 7 लाख की वसूली और 10 लाख की मांग, इंजीनियर सुसाइड केस में बड़ा खुलासा

प्यार के नाम पर ब्लैकमेलिंग और झूठे केस से इंजीनियर अभिषेक टूट गया। शादीशुदा महिला और पति ने लाखों वसूले उसके बाद जेल भिजवाया। जेल से छूटने के बाद जब वापस आया। तो मुकदमा में सुलह के लिए 10 लाख मांगे गए। लगातार प्रताड़ित होने से अभिषेक टूट गया। उसने अपने कमरे की दीवारों पर सारे सबूत चस्पा कर सुसाइड कर लिया।

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Dec 20, 2025

मृतक की फाइल फोटो जांच करती पुलिस सोर्स पत्रिका

मृतक की फाइल फोटो जांच करती पुलिस सोर्स पत्रिका

गोंडा में 25 साल के इंजीनियर अभिषेक श्रीवास्तव की खुदकुशी के मामले में सनसनीखेज सच सामने आया है। प्यार, धोखे और ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसे अभिषेक से लाखों रुपये वसूले गए। झूठे केस और लगातार दबाव ने आखिरकार उसे तोड़ दिया।

गोंडा जिले में प्यार के आड़ में एक खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। इंजीनियर अभिषेक श्रीवास्तव अपने घर के सामने रहने वाली एक शादीशुदा महिला के संपर्क में आया। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और अभिषेक उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गया। महिला ने भी उससे प्यार का दिखावा किया। लेकिन असल में उसकी नजर अभिषेक की संपत्ति और पैसों पर थी।

पति-पत्नी ने मिलकर किया ब्लैकमेल

शुरुआत में महिला अकेले ही इस खेल को खेल रही थी। लेकिन जब उसके पति को इस रिश्ते की भनक लगी। तो वह भी इसमें शामिल हो गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर अभिषेक से पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। करीब छह महीनों में उससे सात लाख रुपये ले लिए गए। इसमें दो लाख रुपये की शॉपिंग कराई गई। पांच लाख रुपये नकद वसूले गए।

इंजीनियर ने बनाई दूरी तो भिजवाया जेल

समय के साथ अभिषेक को इस नाटक की सच्चाई समझ आने लगी। उसने दूरी बनानी शुरू की तो महिला उस पर बातचीत और मिलने का दबाव डालने लगी। जब अभिषेक नहीं माना तो महिला ने उस पर गंभीर आरोप लगाते हुए झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। कहा गया कि उसने उसके अश्लील फोटो खींचे हैं। और ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

केस खत्म करने के नाम पर 10 लाख की डिमांड

जेल से बाहर आने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा गया। केस खत्म कराने के नाम पर महिला और उसके पति ने उससे दस लाख रुपये की मांग रखी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह शर्त भी रख दी कि भविष्य में जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होगी। अभिषेक को देना पड़ेगा, चाहे उसे प्रॉपर्टी बेचनी पड़े या एफडी तुड़वानी पड़े।

पुलिस हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ

इस लगातार मानसिक प्रताड़ना से अभिषेक पूरी तरह टूट गया। उसने अपने खिलाफ हुए धोखे के सबूत इकट्ठा किए। गुरुवार शाम उसने अपने कमरे में व्हाट्सऐप चैट और वीडियो कॉल के 35 प्रिंटआउट लगाए। फंदे से लटककर जान दे दी। सीओ सिटी के मुताबिक, महिला सोनल और उसके पति अजीत के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है।

Published on:

20 Dec 2025 04:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / प्यार के नाम पर ब्लैकमेलिंग, 7 लाख की वसूली और 10 लाख की मांग, इंजीनियर सुसाइड केस में बड़ा खुलासा

