प्यार के नाम पर ब्लैकमेलिंग, 7 लाख की वसूली और 10 लाख की मांग, इंजीनियर सुसाइड केस में बड़ा खुलासा

समय के साथ अभिषेक को इस नाटक की सच्चाई समझ आने लगी। उसने दूरी बनानी शुरू की तो महिला उस पर बातचीत और मिलने का दबाव डालने लगी। जब अभिषेक नहीं माना तो महिला ने उस पर गंभीर आरोप लगाते हुए झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। कहा गया कि उसने उसके अश्लील फोटो खींचे हैं। और ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।