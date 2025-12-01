बीएएमएस छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में लगाई फांसी, पिता बोले बेटी क्यों करेंगी आत्महत्या, घर में चल रही थी शादी की तैयारी

गोंडा जिले स्थित एससीपीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में सोमवार शाम एक हृदयविदारक मामला सामने आया है। जिसने छात्राओं और कॉलेज प्रशासन दोनों को दहला दिया। बीएएमएस द्वितीय वर्ष की छात्रा महावीस खानम (22), जो बलरामपुर जिले की रहने वाली थीं हारीपुर के पास स्थित गर्ल्स हॉस्टल के अपने कमरे में मृत पाई गईं। बताया गया कि महावीस रोज की तरह अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थीं। देर शाम तक कोई हलचल न दिखने पर उनकी रूममेट्स और साथ रहने वाली छात्राओं ने उन्हें आवाज दी। लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।