बीएएमएस छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में लगाई फांसी, पिता बोले बेटी क्यों करेंगी आत्महत्या, घर में चल रही थी शादी की तैयारी

घटना के बाद पहुंचे मृतका के पिता फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा के एससीपीएम मेडिकल कॉलेज में सोमवार देर शाम एक बीएएमएस छात्रा की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। हॉस्टल कमरे में 22 वर्षीय महावीस खानम का शव फंदे पर लटका मिला। देर तक बाहर न आने पर साथियों ने सूचना दी। जिसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।
गोंडा जिले स्थित एससीपीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में सोमवार शाम एक हृदयविदारक मामला सामने आया है। जिसने छात्राओं और कॉलेज प्रशासन दोनों को दहला दिया। बीएएमएस द्वितीय वर्ष की छात्रा महावीस खानम (22), जो बलरामपुर जिले की रहने वाली थीं हारीपुर के पास स्थित गर्ल्स हॉस्टल के अपने कमरे में मृत पाई गईं। बताया गया कि महावीस रोज की तरह अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थीं। देर शाम तक कोई हलचल न दिखने पर उनकी रूममेट्स और साथ रहने वाली छात्राओं ने उन्हें आवाज दी। लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
कई बार प्रयास के बाद भी जवाब न मिलने पर छात्राओं को अनहोनी का अंदेशा हुआ। उन्होंने तुरंत कॉलेज प्रबंधन को खबर दी। सूचना मिलते ही प्रशासन ने नगर कोतवाली पुलिस को बुलाया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एहतियातन कमरे को सील कर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। कुछ ही देर में फोरेंसिक विशेषज्ञ भी हॉस्टल पहुंचे। कमरे में मौजूद सभी संभावित साक्ष्यों जैसे मोबाइल फोन, नोट्स, इस्तेमाल की गई चीजें और कमरे की स्थिति को सुरक्षित किया।
अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि महावीस ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। उनकी पढ़ाई, व्यक्तिगत जीवन और हाल के दिनों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। हॉस्टल में रहने वाली सहेलियों, मैस स्टाफ और कॉलेज प्रशासन से भी पूछताछ की जा रही है। ताकि घटनाक्रम की वास्तविक वजह तक पहुंचा जा सके।
जैसे ही घटना की सूचना परिजनों तक पहुंची। परिवार के लोग तुरंत गोंडा के लिए रवाना हो गए। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का असली कारण स्पष्ट होगा। फिलहाल पूरे कॉलेज में शोक और सदमे का माहौल बना हुआ है। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी ने आत्महत्या नहीं किया है। बल्कि उसे मारा गया है।
गोंडा
उत्तर प्रदेश
