24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

सरकारी बाबू का काला सच: शादी का झांसा देकर शोषण, 7 लाख हड़पे, आखिरकार गिरफ्तार

गोंडा में सरकारी दफ्तर से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादी का झांसा, शारीरिक शोषण और 7 लाख की ठगी के आरोप में पुलिस ने कोषागार के बाबू को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Dec 24, 2025

गिरफ्तार आरोपी बाबू साथ में पुलिस टीम फोटो सोर्स विभाग

गिरफ्तार आरोपी बाबू साथ में पुलिस टीम फोटो सोर्स विभाग

गोंडा में शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक शोषण और लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कोषागार में तैनात एक कनिष्ठ सहायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

गोंडा शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली युवती ने नगर कोतवाली में दर्ज कराई गई। प्राथमिकी में गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार उसकी मां कैंसर से पीड़ित थीं। इलाज के दौरान 18 सितंबर 2022 को उनका निधन हो गया था। उस समय पीड़िता नाबालिग थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। मां के निधन के बाद पेंशन बनवाने के लिए उसे कोषागार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े।

कई किस्तों में 7 लाख ठगे, शारीरिक शोषण

इसी दौरान उसकी मुलाकात कोषागार में तैनात कनिष्ठ सहायक आशीष सिंह से हुई। आरोप है कि आशीष ने पेंशन बनवाने में मदद करने का भरोसा देकर युवती से नजदीकियां बढ़ाईं। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत और मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उससे शादी करने का आश्वासन दिया। इसी भरोसे पर उसने आरोपी को अलग-अलग किस्तों में करीब सात लाख रुपये दे दिए। पीड़िता का आरोप है कि शादी का वादा कर आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन बाद में वह टालमटोल करने लगा। कुछ समय बाद युवती को जानकारी मिली कि आशीष सिंह ने दूसरी युवती से शादी कर ली है। विरोध करने पर आरोपी ने केवल 20 हजार रुपये लौटाए। बाकी रकम देने से इनकार कर दिया।

आरोपी बाबू को पुलिस ने किया गिरफ्तार

इस घटना से आहत पीड़िता ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नामजद आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने बताया कि आरोपी आशीष सिंह निवासी पिपरी रावत, कटरा बाजार को उपनिरीक्षक अंकित उपाध्याय ने मंगलवार को लखनऊ रोड से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 12:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / सरकारी बाबू का काला सच: शादी का झांसा देकर शोषण, 7 लाख हड़पे, आखिरकार गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Winter School Holidays: कड़ाके की ठंड के चलते आठवीं तक के स्कूल बंद, इन जिलों के डीएम ने जारी किया आदेश

Winter School holidays
गोंडा

बृजभूषण बोले- 10 से 15 साल की गाड़ियों पर प्रतिबंध उद्योगपतियों का खेल, जानिए किसको ठहराया जिम्मेदार?

बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स फेसबुक अकाउंट
गोंडा

“अखिलेश पर ‘राक्षस’ टिप्पणी से लेकर बाबर-गाजी तक… महंत राजू दास के बयानों से मचा सियासी तूफान”

महंत राजू दास फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

योगी सरकार की बड़ी सौगात,अब सिर्फ 6 फीसदी ब्याज पर मिलेगा लोन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोटो सोर्स @myogiadityanath X account
गोंडा

मंदिर की खुदाई में मिले चांदी के सिक्के लूटे, फर्जी STF ने इनोवा रुकवाकर दिया वारदात को अंजाम

प्रेस वार्ता करते एसपी पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स विभाग
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.