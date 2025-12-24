सरकारी बाबू का काला सच: शादी का झांसा देकर शोषण, 7 लाख हड़पे, आखिरकार गिरफ्तार

इसी दौरान उसकी मुलाकात कोषागार में तैनात कनिष्ठ सहायक आशीष सिंह से हुई। आरोप है कि आशीष ने पेंशन बनवाने में मदद करने का भरोसा देकर युवती से नजदीकियां बढ़ाईं। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत और मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उससे शादी करने का आश्वासन दिया। इसी भरोसे पर उसने आरोपी को अलग-अलग किस्तों में करीब सात लाख रुपये दे दिए। पीड़िता का आरोप है कि शादी का वादा कर आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन बाद में वह टालमटोल करने लगा। कुछ समय बाद युवती को जानकारी मिली कि आशीष सिंह ने दूसरी युवती से शादी कर ली है। विरोध करने पर आरोपी ने केवल 20 हजार रुपये लौटाए। बाकी रकम देने से इनकार कर दिया।