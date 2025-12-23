Winter School Holidays: कड़ाके की ठंड के चलते आठवीं तक के स्कूल बंद, इन जिलों के डीएम ने जारी किया आदेश

Winter School Holidays: यूपी में लगातार बढ़ रही ठंड, घने कोहरे और गलन के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए गोंडा जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के समस्त परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में विशेष व्यवस्था की गई। आदेश के अनुसार 23 दिसंबर 2025 को स्कूलों में मध्यान्ह भोजन कराने के बाद बच्चों को छुट्टी दे दी गई। जबकि 24 और 26 दिसंबर को पूर्व की भांति अवकाश रहेगा। हालांकि इस दौरान शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों को विद्यालय में उपस्थित रहकर विभागीय एवं SIR से जुड़े कार्य निपटाने होंगे।