गोंडा

Winter School Holidays: कड़ाके की ठंड के चलते आठवीं तक के स्कूल बंद, इन जिलों के डीएम ने जारी किया आदेश

Winter School Holidays: मौसम के कड़े तेवर को देखते हुए डीएम के आदेश पर आठवीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Dec 23, 2025

Winter School holidays

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका

Winter School Holidays: कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर अब स्कूलों पर साफ दिखने लगा है। बच्चों की सेहत और सुरक्षा को देखते हुए गोंडा, बलरामपुर और जौनपुर जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है।

Winter School Holidays: यूपी में लगातार बढ़ रही ठंड, घने कोहरे और गलन के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए गोंडा जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के समस्त परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में विशेष व्यवस्था की गई। आदेश के अनुसार 23 दिसंबर 2025 को स्कूलों में मध्यान्ह भोजन कराने के बाद बच्चों को छुट्टी दे दी गई। जबकि 24 और 26 दिसंबर को पूर्व की भांति अवकाश रहेगा। हालांकि इस दौरान शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों को विद्यालय में उपस्थित रहकर विभागीय एवं SIR से जुड़े कार्य निपटाने होंगे।

26 दिसंबर तक कक्षा 1 से 8 तक स्कूल बंद

बलरामपुर जिले में भी जिलाधिकारी ने अत्यधिक ठंड और शीतलहर को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। यहां 24 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी राजकीय, परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है।

जौनपुर में 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक स्कूल बंद

इसी तरह जौनपुर में भी ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी ने आठवीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। यहां 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विद्यालय बंद रहेंगे। यहां अब स्कूल 1 जनवरी को खुलेंगे। प्रशासन ने साफ कहा है कि आदेशों का पालन न करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।

Published on:

23 Dec 2025 05:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Winter School Holidays: कड़ाके की ठंड के चलते आठवीं तक के स्कूल बंद, इन जिलों के डीएम ने जारी किया आदेश

