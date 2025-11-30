पहले हाथ पैर बांधा फिर गला दबाया…और चढ़ा दी कार, भाई ने मां के साथ मिलकर बहन को मार डाला

पूछताछ में मनीष ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि 16 नवंबर की रात उसने अपनी छोटी बहन को किसी अनजान युवक से बात करते देख गुस्से में उसके हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद बोरे में भरकर कार की डिग्गी में डाल दिया। रास्ते में सुनसान स्थान पर उसने रस्सी से बहन का गला घोंट दिया। बाद में तरबगंज क्षेत्र में मृतका का शव सड़क किनारे फेंककर कार चढ़ाई। ताकि मौत दुर्घटना जैसी लगे। इसके बाद वह अपने चचेरे भाई को साथ लेकर घर लौट गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है।