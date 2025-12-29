बृजभूषण का बड़ा बयान, बोले– कांग्रेस पहले भी लगा चुकी RSS पर बैन, जानिए दिल्ली में प्रदूषण को लेकर क्या कहा?

पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा में एक चैरिटेबल ब्लड बैंक के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस और आरएसएस को लेकर बयान दिया। उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण, ब्राह्मण संगठन विवाद और कुलदीप सिंह सेंगर मामले पर भी अपनी बात रखी।
गोंडा शहर में एक नवनिर्मित चैरिटेबल ब्लड बैंक का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर द्वारा आरएसएस की तुलना अल कायदा से किए जाने पर बृजभूषण ने कहा कि कांग्रेस पहले भी इस तरह के आरोप लगाती रही। उन्होंने कहा कि एक समय कांग्रेस सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी। बैन भी लगाया गया था।
दिग्विजय सिंह द्वारा आरएसएस की तारीफ और राहुल गांधी की ओर से उन्हें दी गई नसीहत पर सवाल पूछे जाने पर बृजभूषण ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी दोनों बड़े नेता हैं। इसलिए उनके बीच के मामलों पर बोलना उचित नहीं है। वहीं, मोहन भागवत के बयान पर भी उन्होंने कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। ब्राह्मण संगठन और उससे जुड़ी बैठकों को लेकर उठे विवाद पर बृज भूषण शरण सिंह ने कहा कि इस मुद्दे को अब यहीं खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है और इसे आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा।
दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण और 400 के पार पहुंच चुके AQI पर उन्होंने कहा कि किसानों के बीच जाकर उन्हें समझाना जरूरी है। पराली जलाने से होने वाले नुकसान और फायदे दोनों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही, जरूरी उपकरण भी मुहैया कराए जाएं। अगर इसके बाद भी बात न बने तो सख्ती की जरूरत है।
कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत और कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों पर बृज भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। उन्नाव पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला कोर्ट करता है और सभी को उसका सम्मान करना चाहिए।
