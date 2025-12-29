बृजभूषण का बड़ा बयान, बोले– कांग्रेस पहले भी लगा चुकी RSS पर बैन, जानिए दिल्ली में प्रदूषण को लेकर क्या कहा?

दिग्विजय सिंह द्वारा आरएसएस की तारीफ और राहुल गांधी की ओर से उन्हें दी गई नसीहत पर सवाल पूछे जाने पर बृजभूषण ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी दोनों बड़े नेता हैं। इसलिए उनके बीच के मामलों पर बोलना उचित नहीं है। वहीं, मोहन भागवत के बयान पर भी उन्होंने कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। ब्राह्मण संगठन और उससे जुड़ी बैठकों को लेकर उठे विवाद पर बृज भूषण शरण सिंह ने कहा कि इस मुद्दे को अब यहीं खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है और इसे आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा।