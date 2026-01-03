अखिलेश यादव, शाहरुख खान और राहुल गांधी पर जगदंबिका पाल के तीखे बोल, कहा—देश यह सोच स्वीकार नहीं करेगा

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया। जिसमें इंदौर हादसे को लेकर कहा गया था कि “सरकार जहर बांट रही है, पानी नहीं।” जगदंबिका पाल ने कहा कि इंदौर की घटना के बाद नगर निगम आयुक्त को हटाया गया। कई अधिकारी निलंबित हुए और सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की मानसिकता देश स्वीकार नहीं करेगा। उनका आरोप था कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की आलोचना करते हैं। जबकि एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें देशहित में जिम्मेदारी निभानी चाहिए।