अखिलेश यादव, शाहरुख खान और राहुल गांधी पर जगदंबिका पाल के तीखे बोल, कहा—देश यह सोच स्वीकार नहीं करेगा

डुमरियागंज सांसद जगदंबिका पाल फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे डुमरियागंज सांसद और जेपीसी वक्फ बिल के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अभिनेता शाहरुख खान पर तीखे बयान दिए। बांग्लादेश, इंदौर हादसा, पीडीए और वंदे मातरम जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव के पास असली पीडीए नहीं है। असली पीडीए पंकज चौधरी है।
डुमरियागंज से भाजपा सांसद और जेपीसी वक्फ बिल के अध्यक्ष जगदंबिका पाल शुक्रवार को गोंडा पहुंचे। नंदिनी निकेतन में कैसरगंज से भाजपा सांसद करण भूषण सिंह ने उनका स्वागत किया। इसके बाद जगदंबिका पाल करीब एक घंटे तक राष्ट्र कथा महोत्सव में शामिल हुए। जहां उन्होंने सद्गुरु रितेश्वर महाराज द्वारा कही जा रही राष्ट्र उत्थान और छात्र उत्थान से जुड़ी कथाएं सुनीं।
इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया। जिसमें इंदौर हादसे को लेकर कहा गया था कि “सरकार जहर बांट रही है, पानी नहीं।” जगदंबिका पाल ने कहा कि इंदौर की घटना के बाद नगर निगम आयुक्त को हटाया गया। कई अधिकारी निलंबित हुए और सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की मानसिकता देश स्वीकार नहीं करेगा। उनका आरोप था कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की आलोचना करते हैं। जबकि एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें देशहित में जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और अभिनेता शाहरुख खान द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम में लेने के फैसले पर भी जगदंबिका पाल ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए शाहरुख खान की यह सोच देश के लिए उचित नहीं है। और ऐसे समय में बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं लिया जाना चाहिए।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के दावे पर उन्होंने कहा कि सपा का पीडीए केवल दिखावा है। उनके मुताबिक असली पीडीए पंकज चौधरी हैं। जिनकी नियुक्ति भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। संसद में वंदे मातरम के दौरान विपक्षी सांसदों के वॉकआउट पर भी जगदंबिका पाल ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। इसका विरोध किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।
