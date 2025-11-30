Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

बीएलओ को बड़ी राहत: SIR फॉर्म अब 4 दिसंबर के बाद भी जमा कर सकेंगे, आयोग ने दिया बड़ा मौका

उत्तर प्रदेश में SIR फॉर्म जमा करने की डेडलाइन बढ़ गई है। अब 11 दिसंबर तक फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। वोटर लिस्ट अपडेट का काम तेजी से चल रहा है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Nov 30, 2025

Sir form

फोटो सोर्स पत्रिका

उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान फॉर्म जमा करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। चुनाव आयोग ने SIR फॉर्म की आखिरी तारीख सात दिन बढ़ा दी है। अब लोग 11 दिसंबर तक फॉर्म जमा कर सकेंगे। जबकि पहले डेडलाइन 4 दिसंबर थी।

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के खास संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया में लगे बीएलओ और अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने राज्यों को नए निर्देश भेजते हुए बताया कि SIR फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। पहले इसकी आखिरी तिथि 4 दिसंबर थी। लेकिन अब लोग 11 दिसंबर तक फॉर्म दे सकेंगे। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो किसी वजह से समय पर फॉर्म नहीं भर पाए थे।

आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों के लिए लिया फैसला

आयोग ने यह फैसला यूपी सहित 12 राज्यों के लिए लिया है। यूपी में इस समय मतदाता सूची को अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है। राज्य में करीब 15.44 करोड़ मतदाताओं के गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड करने हैं। 29 नवंबर तक इनमें से लगभग 61% यानी 9.40 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार हर दिन एक करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज्ड हो रहे हैं। इस हिसाब से आने वाले पांच दिनों में करीब छह करोड़ फॉर्म और डिजिटाइज्ड करने होंगे।

सूची में नाम नहीं आता फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकेंगे

अगर किसी का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आता है। तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट सूची 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। उसके बाद लोग सीधे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकेंगे। यानी नाम जोड़ने का मौका खत्म नहीं होगा। इस बीच प्रदेश में पांच बीएलओ की अलग-अलग वजहों से हुई मौत को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि SIR प्रक्रिया को समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए सभी प्रयास जारी हैं।

Updated on:

30 Nov 2025 03:27 pm

Published on:

30 Nov 2025 03:26 pm

