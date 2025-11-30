बीएलओ को बड़ी राहत: SIR फॉर्म अब 4 दिसंबर के बाद भी जमा कर सकेंगे, आयोग ने दिया बड़ा मौका

अगर किसी का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आता है। तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट सूची 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। उसके बाद लोग सीधे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकेंगे। यानी नाम जोड़ने का मौका खत्म नहीं होगा। इस बीच प्रदेश में पांच बीएलओ की अलग-अलग वजहों से हुई मौत को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि SIR प्रक्रिया को समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए सभी प्रयास जारी हैं।