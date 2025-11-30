दोस्तों ने मिलकर दोस्त की कर दी हत्या, स्टेशन के बाहर स्कॉर्पियो में बैठाया, साथ मे शराब पिया और चढ़ा दी गाड़ी

पकड़े गए आरोपियों के साथ पुलिस टीम फोटो सोर्स विभाग
गोण्डा में रेलवे स्टेशन के पास नितिन मिश्रा की कुचलकर हत्या और उसके दोस्त अरुण को घायल करने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी के निर्देश पर कोतवाली नगर पुलिस ने 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल सफेद सफारी भी बरामद कर ली।
गोण्डा जिले में रेलवे स्टेशन के बाहर हुए कुचलकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा करने के लिए एसपी ने तीन टीमों का गठन किया था।
क्षेत्राधिकारी नगर आनंद कुमार राय के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश किया।
मामला 26 नवंबर की रात का है। रानीजोत, बड़गांव के रहने वाले शंकर दयाल मिश्रा ने कोतवाली नगर में तहरीर देते हुए बताया था कि उनका पुत्र नितिन मिश्रा और उसका दोस्त अरुण मिश्रा रेलवे स्टेशन किसी परिचित को पंजाब जाने के लिए छोड़ने गए थे। उसी दौरान स्टेशन के बाहर कुछ युवकों से उनका विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर सफेद रंग की सफारी कार में सवार लोगों ने तेज रफ्तार में गाड़ी चढ़ाकर दोनों को कुचल दिया। गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां से नितिन को लखनऊ रेफर किया गया। लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। अरुण का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। तकनीकी व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली। शुक्रवार को पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी अभय तिवारी को लखनऊ के पुरनिया चौराहे से गिरफ्तार किया है। जबकि शनिवार को दो अन्य आरोपी अतुल पांडे और अंशुमान सिंह को रोडवेज बस स्टैंड गोण्डा के पास से पकड़ा गया। आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल सफेद टाटा सफारी भी बरामद कर ली गई।
पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे और नितिन आपस में दोस्त थे। शराब पीकर लौटते समय किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसी विवाद में आरोपियों ने गाड़ी चढ़ाकर नितिन को मारने की कोशिश की और मौके से भाग निकले। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
बड़ी खबरेंView All
गोंडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग