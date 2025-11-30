दोस्तों ने मिलकर दोस्त की कर दी हत्या, स्टेशन के बाहर स्कॉर्पियो में बैठाया, साथ मे शराब पिया और चढ़ा दी गाड़ी

मामला 26 नवंबर की रात का है। रानीजोत, बड़गांव के रहने वाले शंकर दयाल मिश्रा ने कोतवाली नगर में तहरीर देते हुए बताया था कि उनका पुत्र नितिन मिश्रा और उसका दोस्त अरुण मिश्रा रेलवे स्टेशन किसी परिचित को पंजाब जाने के लिए छोड़ने गए थे। उसी दौरान स्टेशन के बाहर कुछ युवकों से उनका विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर सफेद रंग की सफारी कार में सवार लोगों ने तेज रफ्तार में गाड़ी चढ़ाकर दोनों को कुचल दिया। गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां से नितिन को लखनऊ रेफर किया गया। लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। अरुण का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है।