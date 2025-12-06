बीएएमएस छात्रा की आत्महत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा… कथित अश्लील वीडियो और फोन कॉल ने ले ली जान

पकड़े गए आरोपों के साथ पुलिस टीम
गोण्डा के एक निजी मेडिकल कॉलेज में बीएएमएस द्वितीय वर्ष की छात्रा की आत्महत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मोबाइल पर लगातार उत्पीड़न और अश्लील वीडियो की धमकी देने के आरोपित तहसीन रजा को पुलिस ने चार दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है।
गोण्डा जिले के एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली बीएएमएस द्वितीय वर्ष की एक 21 वर्षीय छात्रा की आत्महत्या मामले में पुलिस ने आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 1 दिसंबर 2025 की रात छात्रावास के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। छात्रा की मौत ने कॉलेज परिसर से लेकर शहर तक को स्तब्ध कर दिया था। सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस व वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया था। पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था।
मृतका के पिता मोहम्मद जहीन खां की तहरीर पर पुलिस ने तहसीन रजा नामक युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। लेकिन विवेचना आगे बढ़ने पर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस के अनुसार आरोपी तहसीन रजा छात्रा को मोबाइल फोन के जरिए लगातार प्रताड़ित करता था। वह उससे अश्लील बातचीत करता था। तथा अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मानसिक रूप से परेशान करता था। पुलिस का कहना है कि इसी लगातार मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर छात्रा ने कदम उठाया।
विवेचना के दौरान पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड, चैट और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण किया। जिसमें आरोपी की भूमिका स्पष्ट हो गई। शुक्रवार 5 दिसंबर को कोतवाली नगर पुलिस ने तहसीन रजा पुत्र वसीम, निवासी ग्राम अलीजानपुरवा, थाना कोतवाली नगर बलरामपुर को लखनऊ-गोण्डा रोड पर स्थित ग्राम बैरागीपुरवा के पास से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उसकाने की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अब डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर केस को मजबूत करने में जुटी है। घटना ने छात्रावास सुरक्षा और छात्राओं की गोपनीयता को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
