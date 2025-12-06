बीएएमएस छात्रा की आत्महत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा… कथित अश्लील वीडियो और फोन कॉल ने ले ली जान

मृतका के पिता मोहम्मद जहीन खां की तहरीर पर पुलिस ने तहसीन रजा नामक युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। लेकिन विवेचना आगे बढ़ने पर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस के अनुसार आरोपी तहसीन रजा छात्रा को मोबाइल फोन के जरिए लगातार प्रताड़ित करता था। वह उससे अश्लील बातचीत करता था। तथा अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मानसिक रूप से परेशान करता था। पुलिस का कहना है कि इसी लगातार मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर छात्रा ने कदम उठाया।