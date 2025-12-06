6 दिसंबर 2025,

गोंडा

बीएएमएस छात्रा की आत्महत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा… कथित अश्लील वीडियो और फोन कॉल ने ले ली जान

बीएएमएस छात्रा की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठा दिया है। जांच में चौंकाने वाली वजह सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Dec 06, 2025

पकड़े गए आरोपों के साथ पुलिस टीम

पकड़े गए आरोपों के साथ पुलिस टीम

गोण्डा के एक निजी मेडिकल कॉलेज में बीएएमएस द्वितीय वर्ष की छात्रा की आत्महत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मोबाइल पर लगातार उत्पीड़न और अश्लील वीडियो की धमकी देने के आरोपित तहसीन रजा को पुलिस ने चार दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है।

गोण्डा जिले के एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली बीएएमएस द्वितीय वर्ष की एक 21 वर्षीय छात्रा की आत्महत्या मामले में पुलिस ने आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 1 दिसंबर 2025 की रात छात्रावास के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। छात्रा की मौत ने कॉलेज परिसर से लेकर शहर तक को स्तब्ध कर दिया था। सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस व वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया था। पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था।

मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की तो खुल गए सारे पोल

मृतका के पिता मोहम्मद जहीन खां की तहरीर पर पुलिस ने तहसीन रजा नामक युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। लेकिन विवेचना आगे बढ़ने पर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस के अनुसार आरोपी तहसीन रजा छात्रा को मोबाइल फोन के जरिए लगातार प्रताड़ित करता था। वह उससे अश्लील बातचीत करता था। तथा अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मानसिक रूप से परेशान करता था। पुलिस का कहना है कि इसी लगातार मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर छात्रा ने कदम उठाया।

कॉल रिकॉर्ड और चैट से आरोपी तक पहुंची पुलिस

विवेचना के दौरान पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड, चैट और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण किया। जिसमें आरोपी की भूमिका स्पष्ट हो गई। शुक्रवार 5 दिसंबर को कोतवाली नगर पुलिस ने तहसीन रजा पुत्र वसीम, निवासी ग्राम अलीजानपुरवा, थाना कोतवाली नगर बलरामपुर को लखनऊ-गोण्डा रोड पर स्थित ग्राम बैरागीपुरवा के पास से गिरफ्तार कर लिया।

सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर कई गंभीर सवाल

पुलिस ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उसकाने की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अब डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर केस को मजबूत करने में जुटी है। घटना ने छात्रावास सुरक्षा और छात्राओं की गोपनीयता को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बीएएमएस छात्रा की आत्महत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा… कथित अश्लील वीडियो और फोन कॉल ने ले ली जान

