बृजभूषण का बड़ा दावा: देश का एक ऐसा गांव जो बना ‘फाइनेंस हब’, 100 से 200 करोड़ भी 24 घंटे में जुटा देता!

एक समय था। जब हमने कहा था कि चाचा ताऊ हम आपके बीच आएंगे। जैसा लोग कह रहे हैं। वैसा हम है नहीं मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है की शाम के करीब 6:15 बज गए हैं मैं इस गांव में बैठा हूं हमने सुरक्षा के भी बहुत बड़े ताम- झाम नहीं किए हैं। रेसलर भी हमारे सामने बैठी है। इसको मेडल पाना है। लोग समझते थे कि जाट समाज हमारा बहुत बड़ा विरोधी है। कुछ लोग यह भी सोचते थे। कि हम जाट समाज के विरोधी हैं। बृजभूषण सिंह ने कहा कि आप लोगों ने एक हमारा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कहा था कि हमें छत्रिय होने का गर्व है लेकिन उससे बड़ा गर्व सबको साथ ले चलने का है। मैं आलोचना करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि वह देखने की यह हरियाणा की जानता है। मेरे साथ खड़ी भी है।