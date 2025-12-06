बृजभूषण का बड़ा दावा: देश का एक ऐसा गांव जो बना ‘फाइनेंस हब’, 100 से 200 करोड़ भी 24 घंटे में जुटा देता!

बृजभूषण सिंह व उनके साथ अन्य लोग फोटो सोर्स वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट से
बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहे हैं कि हम हरियाणा के रोहतक तिगल गांव में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जहां हम बैठे हैं। यह सचिन का घर है। मेरे बगल रमेश भाई बैठे हैं। चाचा ताऊ सब हरियाणा के बैठे हुए है।
उन्होंने कहा कि इस गांव की विशेषता है कि यहां सभी लोग आपस में मेल जोल से रहते हैं। पूरा गांव फाइनेंस का काम करता है। यदि किसी को कितना भी बड़ा अमाउंट 100 करोड़ 200 करोड़ चाहिए। तो 24 घंटे के भीतर गांव के लोग आपस में इकट्ठा करके दे देते हैं। उसका जो प्रॉफिट आता है जो लोग जिस हिसाब से पैसा लगाते हैं। उस हिसाब से आपस में मिलकर बांट लेते हैं। यह पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता है। यदि यह देखा जाए तो इस गांव से बड़े-बड़े उद्योगपति उनका नाम लेना उचित नहीं है। यहां से पैसा उठाया है। इन लोगों ने कई हजार करोड़ रुपया दिया है।
एक समय था। जब हमने कहा था कि चाचा ताऊ हम आपके बीच आएंगे। जैसा लोग कह रहे हैं। वैसा हम है नहीं मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है की शाम के करीब 6:15 बज गए हैं मैं इस गांव में बैठा हूं हमने सुरक्षा के भी बहुत बड़े ताम- झाम नहीं किए हैं। रेसलर भी हमारे सामने बैठी है। इसको मेडल पाना है। लोग समझते थे कि जाट समाज हमारा बहुत बड़ा विरोधी है। कुछ लोग यह भी सोचते थे। कि हम जाट समाज के विरोधी हैं। बृजभूषण सिंह ने कहा कि आप लोगों ने एक हमारा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कहा था कि हमें छत्रिय होने का गर्व है लेकिन उससे बड़ा गर्व सबको साथ ले चलने का है। मैं आलोचना करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि वह देखने की यह हरियाणा की जानता है। मेरे साथ खड़ी भी है।
