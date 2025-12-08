कल से कड़ाके की ठंड के लिए हो जाए तैयार, 9, 10, 11, इन जिलों में भीषण कोहरा का अलर्ट, जानें IMD ताजा अपडेट

मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि तापमान में बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जुड़ा रहता है। अगले 48 घंटों में पारा गिरने की संभावना प्रबल है। इसका कारण मैदानी इलाकों से बादलों का हटना है। बादलों के कम होने पर पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाएं तेजी से मैदानों में पहुंचेंगी। जिससे कड़ाके की ठंड बढ़ेगी। जहां तक तीखी सर्दी के पूरी तरह शुरू होने का सवाल है। इसमें एक–दो दिन की और देरी हो सकती है। हवा की रफ्तार बढ़ते ही शीतलहर का दौर भी सक्रिय हो जाएगा। आने वाला हफ्ता ठंड और शीतलहर दोनों के लिए अहम रहेगा। यूपी में तापमान में बदलाव शनिवार और रविवार की रात बादलों की मौजूदगी से न्यूनतम तापमान में तेज उछाल दर्ज हुआ। एक दिन पहले जहां शहर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री था। वहीं रविवार को बढ़कर 10 डिग्री पर पहुंच गया। जो सामान्य से केवल 0.5 डिग्री कम रहा।