केंद्र और राज्य सरकार सिर्फ पेंशन नहीं… दिव्यांगजन को दे रही 8 प्रकार की सरकारी सुविधाएं

स्वास्थ्य की बात करें तो निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना दिव्यांग परिवारों के लिए राहत बनकर आई है। इसमें 1 लाख रुपये तक का इलाज कवर होता है। जिसमें दवाइयाँ, अस्पताल, सर्जरी और थेरेपी सब शामिल है। इसके अलावा ADIP योजना के तहत व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, छड़ी, कृत्रिम पैर और अन्य सहायक उपकरण रियायत पर दिए जाते हैं। वहीं छात्रवृत्ति, विवाह प्रोत्साहन और बेरोज़गारी भत्ता भी कई राज्यों में उपलब्ध है। दिव्यांगजन और उनके परिवारों की देखभाल में प्रशिक्षित सहायक की जरूरत को देखते हुए सरकार ने सहयोगी योजना शुरू की है। जिसमें युवाओं को केयर-एसोसिएट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं बढ़ते कदम जैसे कार्यक्रम समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य एक ही है। दिव्यांगजन केवल सहानुभूति के नहीं, बल्कि अवसरों और अधिकारों के हकदार हैं। सरकार की पहल उन्हें उसी दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश है।